Проспорт
233
1 хв

"Шахтар" оголосив про трансфер легіонера до бразильського клубу

Бразильський півзахисник Майкон виступатиме за "Атлетіко Мінейро".

Максим Приходько
Майкон

Майкон / © ФК Шахтар

Півзахисник Майкон де Андраде Барберан перейшов з донецького "Шахтаря" до бразильського "Атлетіко Мінейро".

Про трансфер 28-річного бразильського футболіста повідомляється на офіційному сайті "гірників".

Майкон став гравцем "Шахтаря" влітку 2018 року й загалом провів за команду 98 матчів, відзначившись 8 голами та 9 асистами.

У складі донецького клубу півзахисник виграв 2 чемпіонати України (2019, 2020), ставав володарем Кубка України (2019) та Суперкубка України (2021).

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України він виступав на правах оренди за бразильський "Корінтіанс".

"ФК "Шахтар" дякує Майкону за професіоналізм і самовіддачу на футбольному полі, красиві та важливі голи, за перемоги й трофеї, здобуті разом з командою. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі та нових досягнень!", – попрощався клуб з бразильцем.

233
