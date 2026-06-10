"Шахтар" оголосив про трансфер одного з лідерів "Динамо"

Олександр Караваєв / © ФК Шахтар

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Донецький "Шахтар" оголосив про трансфер правого захисника київського "Динамо" Олександра Караваєва.

34-річний футболіст підписав з "гірниками" контракт терміном до 30 червня 2028 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Караваєв приєднався до "помаранчево-чорних" у статусі вільного агента. Він виступатиме за команду під 20-м номером.

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Для Олександра це повернення до "Шахтаря". Він є вихованцем академії "гірників", але за основну команду донецького клубу так і не провів жодного офіційного матчу.

За "Динамо" захисник виступав останні сім років. Минулого сезону Караваєв провів у футболці киян 33 матчі у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав 5 асистів.

"Шахтар" за підсумками сезону достроково став чемпіоном України, дійшов до півфіналу Ліги конференцій та отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" оголосив про трансфер автора історичного покера у ворота "Динамо".

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Також ми розповідали, що футболіст "Шахтаря" та збірної України перейшов до чемпіонату Німеччини.

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