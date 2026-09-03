"Шахтар" оголосив заявку на матчі основного раунду Ліги чемпіонів

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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Донецький "Шахтар" визначився із заявкою на матчі основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

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Головний тренер "помаранчево-чорних" Арда Туран вніс до списку гравців, які можуть взяти участь у поєдинках основного етапу Ліги чемпіонів, 29 футболістів.

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Воротарі: Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай*

Захисники: Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко

Півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Педріньйо, Невертон*, Ізакі Сілва, Віктор Цуканов*, Габріель Карвалью, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра, Денис Сметана*, Раян Роберто, Глейкер Мендоза, Бруніньйо

Нападники: Лассіна Траоре, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш

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*Гравці, заявлені за списком B

На основному етапі найпрестижнішого єврокубка "Шахтар" зіграє по одному матчу з 8 різними командами — чотири поєдинки вдома і стільки ж на виїзді.

Суперниками чемпіона України стануть "Реал" Мадрид (Іспанія), "Інтер" (Італія), "Спортинг" (Португалія), ПСВ (Нідерланди), "Фенербахче" (Туреччина), "Лейпциг" (Німеччина), АЕК Афіни (Греція) та "Слован" Братислава (Словаччина).

"Гірники" розпочнуть єврокубковий сезон 10 вересня виїзним матчем проти нідерландського ПСВ.

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Номінально домашні поєдинки Ліги чемпіонів донецький клуб проводитиме на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

"Шахтар" залишився єдиним представником України в нинішньому євросезоні. Раніше боротьбу на міжнародній арені завершили київське "Динамо", житомирське "Полісся" та черкаський ЛНЗ.

Раніше став відомий розклад матчів "Шахтаря" в основному раунді Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що у "Шахтарі" прокоментували результати жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів.

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