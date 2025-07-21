"Шахтар", "Олександрія" та "Полісся" отримали потенційних суперників у 3-му раунді відбору Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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Під час жеребкування визначилися потенційні суперники "Шахтаря", "Олександрії" та "Полісся" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій сезону-2025/26.

Якщо "Шахтар" у 2-му раунді відбору Ліги Європи не пройде турецький "Бешикташ", то потрапить до Ліги конференцій і зіграє з переможцем пари: "Сент-Патрікс" (Ірландія) – "Нимме Калью" (Естонія).

Якщо "Олександрія" у 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій пройде сербський "Партизан", то далі зустрінеться з переможеним пари "Мітьюлланд" (Данія) – "Гіберніан" (Шотландія).

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Якщо "Полісся" у 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій пройде клуб "Санта-Колома" з Андорри, то потім позмагається з переможцем пари "Пакш" (Угорщина) – "Марибор" (Словенія).

Поєдинки 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 7 і 14 серпня. Переможці вийдуть до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, а переможені вилетять з єврокубків.

Нагадаємо, "Шахтар" у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0).