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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Шахтар" оновив рекорд за перемогами в Кубку України, відірвавшись від "Динамо"

"Гірники" завоювали свій 15-й національний Кубок в історії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" оновив рекорд за перемогами в Кубку України з футболу.

У середу, 14 травня, "гірники" у серії пенальті здолали "Динамо" у фінальному матчі Кубка України сезону-2024/25, який відбувся на Центральному стадіоні у Житомирі.

Основний і додатковий час зустрічі завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішими виявилися "гірники" – 6:5.

Для "Шахтаря" це 15-та перемога в Кубку України. Це національний рекорд. "Помаранчево-чорні" відірвалися за цим показником від "Динамо", яке здобувало цей трофей 13 разів.

Торік володарем Кубка України також став "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

Завдяки завоювання Кубка України донеччани гарантували собі участь у Лізі Європи наступного сезону, а не в Лізі конференцій, де вони мали б виступати в разі фінішу на третьому місці в УПЛ.

Крім того, підопічні Маріно Пушича позбавили "Динамо" шансів оформити "золотий дубль", тобто виграти чемпіонат і Кубок України в одному сезоні.

За два тури до кінця команда Олександра Шовковського лідирує в УПЛ, випереджаючи "Олександрію" на 5 очок. "Шахтар" йде третім, відстаючи від другого місця на 5 балів.

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