"Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Реклама

Донецький "Шахтар" гарантував собі участь в основному раунді Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Це сталося після того, як "Рейнджерс" та "Олімпіакос", які мають вищий за "гірників" клубний рейтинг УЄФА, втратили шанси на чемпіонські титули в Шотландії та Греції відповідно.

Завдяки тому, що переможець Ліги чемпіонів-2025/26 (ПСЖ або "Арсенал") кваліфікується до наступного розіграшу турніру через національний чемпіонат, в основному раунді з'явиться вакантне місце. Його отримає чемпіон із найвищим 5-річним рейтингом серед асоціацій, які розташовані у таблиці коефіцієнтів УЄФА за межами топ-10.

Реклама

Таким чином, саме "Шахтар", який достроково став чемпіоном УПЛ, завдяки своєму високому рейтингу УЄФА забрав вакантне місце до основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27.

Зазначимо, що цього сезону "Шахтар" як володар Кубка України-2024/25 стартував у кваліфікації Ліги Європи, де в 3-му раунді вилетів у серії пенальті від грецького "Панатінаїкоса". Підопічні Арди Турана опустилися до Ліги конференцій та дійшли там до півфіналу, де програли англійському "Крістал Пелес".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" впритул наблизився до "Динамо" за виграними чемпіонствами УПЛ.

Також ми розповідали, що "Шахтар" обійшов "Динамо" за трофеями в Україні.

Реклама

Новини партнерів