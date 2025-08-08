ТСН у соціальних мережах

Проспорт
105
1 хв

Шахтар – Панатінаїкос: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Фаворитом у боротьбі за вихід до наступної стадії аналітики вважають український клуб.

Максим Приходько
"Панатінаїкос" – "Шахтар"

"Панатінаїкос" – "Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 14 серпня, донецький "Шахтар" зіграє з грецьким "Панатінаїкосом" у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Початок – о 21:00 за київським часом.

У першому поєдинку, що відбувся 7 серпня в Афінах, донецький клуб зіграв унічию з "Панатінаїкосом" з рахунком 0:0.

Прогноз букмекерів на матч Шахтар – Панатінаїкос

Фаворитом поєдинку-відповіді букмекери вважають "Шахтар". На перемогу підопічних Арди Турана приймаються ставки з коефіцієнтом 1,71. Нічия – 3,75. Виграш "Панатінаїкоса" – 4,75.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу "гірникам". На вихід донеччан до наступної стадії можна поставити з коефіцієнтом 1,30. Підсумковий успіх грецького клубу – 3,25.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться з турецьким "Самсунспором".

Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги конференцій побореться з переможеним пари "Серветт" (Швейцарія) – "Утрехт" (Нідерланди). У першій грі "Утрехт" на виїзді переміг з рахунком 3:1.

Нагадаємо, "Шахтар" у першому раунді відбору Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0), а в другому виявився сильнішими за турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0).

