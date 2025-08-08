- Дата публікації
Шахтар – Панатінаїкос: де і коли дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
Після нічийного результату в першій грі "гірники" намагатимуться перемогти в поєдинку-відповіді та вийти до наступної стадії.
У четвер, 14 серпня, донецький "Шахтар" позмагається з грецьким "Панатінаїкосом" у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.
Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
У першому поєдинку, що відбувся 7 серпня в Афінах, донецький клуб зіграв унічию з "Панатінаїкосом" з рахунком 0:0.
Де дивитися матч Шахтар – Панатінаїкос
Матч "Шахтар" – "Панатінаїкос" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Панатінаїкос".
Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться з турецьким "Самсунспором".
Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги конференцій побореться з переможеним пари "Серветт" (Швейцарія) – "Утрехт" (Нідерланди). У першій грі "Утрехт" на виїзді переміг з рахунком 3:1.
Нагадаємо, "Шахтар" у першому раунді відбору Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0), а в другому виявився сильнішими за турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0).