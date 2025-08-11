ТСН у соціальних мережах

Проспорт

Проспорт
Шахтар – Панатінаїкос: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

Текстовий репортаж другого поєдинку "гірників" проти грецького клубу.

Автор публікації
Максим Приходько
"Панатінаїкос" – "Шахтар"

"Панатінаїкос" – "Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 14 серпня, донецький "Шахтар" зіграє з грецьким "Панатінаїкосом" у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

У першому поєдинку, що відбувся 7 серпня в Афінах, команди зіграли внічию з рахунком 0:0.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться з турецьким "Самсунспором".

Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги конференцій побореться з переможеним пари "Серветт" (Швейцарія) – "Утрехт" (Нідерланди). У першій грі "Утрехт" на виїзді переміг з рахунком 3:1.

Зазначимо, що "Шахтар" у першому раунді відбору Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0), а в другому виявився сильнішими за турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Панатінаїкос".

