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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Шахтар" переміг "Оболонь" і перервав свою безвиграшну серію в УПЛ (відео)

"Гірники" не втрачають надій наздогнати "Динамо" з "Олександрією" та поборотися за чемпіонство.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" на виїзді здолав "Оболонь" у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Оболонь-Арені" у Києві завершився з рахунком 0:2.

Перший гол у цій грі "гірники" забили на 22-й хвилині, коли бразилець Егіналду ударом головою замкнув подачу від Артема Бондаренка.

Наприкінці зустрічі підопічні Маріно Пушича остаточно зняли питання щодо переможця – на 89-й хвилині точного удару завдав Антон Глущенко, який вийшов з лавки для запасних.

Огляд матчу "Оболонь" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "помаранчево-чорні" перервали свою безвиграшну серію в УПЛ, яка тривала два матчі. У попередніх поєдинках донецький клуб зіграв унічию з "Кривбасом" (1:1) та "Карпатами" (0:0).

Після цієї перемоги "Шахтар" (44 очки) продовжує посідати третє місце в УПЛ. "Гірники" на 7 балів відстають від лідера чемпіонату "Динамо" і 6 пунктами поступаються "Олександрії", яка зіграла на один матч більше.

"Пивовари" з 18 очками перебувають на 14-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України, в зоні перехідних матчів.

У наступному турі УПЛ "Шахтар" 6 квітня зустрінеться з "Вересом", а "Оболонь" 4 квітня позмагається з "Інгульцем".

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