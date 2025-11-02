"Шахтар" перервав рекордну безпрограшну серію "Динамо" в УПЛ

"Шахтар" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Донецький "Шахтар" перервав рекордну в клубній історії серію київського "Динамо" без поразок в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

У неділю, 2 листопада, "гірники" на "Арені Львів" здолали "біло-синіх" (3:1) у матчі 11-го туру УПЛ сезону-2025/26..

Завдяки цьому "помаранчево-чорні" перервали безпрограшну серію киян у чемпіонаті України, яка тривала 42 поєдинки – 28 перемог та 14 нічиїх.

Команда Олександра Шовковського зазнала поразки в УПЛ уперше від травня минулого року, коли поступилася "Шахтарю" у Львові з рахунком 0:1.

Зазначимо, що рекордна в історії УПЛ серія без поразок належить донецькому "Шахтарю". "Гірники" не програвали 55 матчів поспіль у чемпіонаті в період від липня 2000-го до серпня 2002 року.

Перемога в Класичному дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

Нагадаємо, 29 жовтня "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 та вийшли до чвертьфіналу.