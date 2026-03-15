ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
1 хв

"Шахтар" подужав "Металіст 1925" і повернувся на першу сходинку в УПЛ

"Гірники" потіснили ЛНЗ з вершини турнірної таблиці чемпіонату України.

Автор публікації
Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" обіграв "Металіст 1925" у заключному матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:0.

Донецький клуб відкрив рахунок у другому таймі — на 61-й хвилині Педріньйо реалізував пенальті, який було призначено за фол Іллі Крупського проти Лассіни Траоре у штрафному майданчику харків'ян після подачі з кутового.

Гол Педріньйо в підсумку став переможним, адже більше команди не забивали.

Огляд матчу "Шахтар" — "Металіст 1925"

Завдяки цій перемозі "Шахтар" (47 очок) повернувся на першу сходинку в УПЛ, потіснивши ЛНЗ (44 бали) на друге місце. "Металіст 1925" (31 пункт) залишився на шостій позиції.

У наступному турі УПЛ "гірники" повинні зіграти із "Зорею", але поєдинок було перенесено на тлі підготовки збірної України до плейоф відбору чемпіонату світу-2026. Водночас харківський клуб 19 березня зустрінеться з "Полтавою".

"Шахтар" 19 березня у Кракові проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій проти "Леха". У першому поєдинку підопічні Арди Турана обіграли чемпіона Польщі з рахунком 3:1.

Дата публікації
Кількість переглядів
318
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie