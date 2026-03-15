"Шахтар" подужав "Металіст 1925" і повернувся на першу сходинку в УПЛ

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" обіграв "Металіст 1925" у заключному матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:0 .

Донецький клуб відкрив рахунок у другому таймі — на 61-й хвилині Педріньйо реалізував пенальті, який було призначено за фол Іллі Крупського проти Лассіни Траоре у штрафному майданчику харків'ян після подачі з кутового.

Гол Педріньйо в підсумку став переможним, адже більше команди не забивали.

Огляд матчу "Шахтар" — "Металіст 1925"

Завдяки цій перемозі "Шахтар" (47 очок) повернувся на першу сходинку в УПЛ, потіснивши ЛНЗ (44 бали) на друге місце. "Металіст 1925" (31 пункт) залишився на шостій позиції.

У наступному турі УПЛ "гірники" повинні зіграти із "Зорею", але поєдинок було перенесено на тлі підготовки збірної України до плейоф відбору чемпіонату світу-2026. Водночас харківський клуб 19 березня зустрінеться з "Полтавою".

"Шахтар" 19 березня у Кракові проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій проти "Леха". У першому поєдинку підопічні Арди Турана обіграли чемпіона Польщі з рахунком 3:1.