"Шахтар" познущався з "Полтави" та збільшив відрив від "Динамо" в УПЛ

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" розгромив "Полтаву" в матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 7:1 .

"Гірники" відкрили рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі – відзначився Марлон Гомес.

На 17-й хвилині Педріньйо реалізував пенальті, подвоївши перевагу донецького клубу.

Після перерви полтавці скоротили відставання – на 53-й хвилині точного удару завдав Денис Галенков.

Однак у відповідь підопічні Арди Турана забили ще п'ять м'ячів. Це зробили Егіналду (57-ма хвилина), Олег Очеретько (60'), Невертон (82') та Юхим Конопля (90'). Також автогол заніс до свого пасиву захисник "Полтави" Вадим Підлепич (90+4').

Огляд матчу "Шахтар" – "Полтава"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Шахтар" (27 очок) продовжує лідирувати в УПЛ. "Помаранчево-чорні" на 4 бали випереджають ЛНЗ і "Полісся", а відрив від "Динамо", яке наразі посідає четверту сходинку, зріс до 7 пунктів.

"Полтава" замикає турнірну таблицю УПЛ, маючи у своєму активі 6 очок.

У наступному турі чемпіонату України донеччани 22 листопада на виїзді зіграють проти "Оболоні", а полтавці днем раніше зустрінуться з ЛНЗ.

Нагадаємо, цього тижня "Шахтар" упевнено обіграв ісландський "Брейдаблік" (2:0) у матчі основного раунду Ліги конференцій.