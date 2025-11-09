ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

"Шахтар" познущався з "Полтави" та збільшив відрив від "Динамо" в УПЛ

Підопічні Арди Турана відірвалися від киян на відстань семи очок.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" розгромив "Полтаву" в матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 7:1.

"Гірники" відкрили рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі – відзначився Марлон Гомес.

На 17-й хвилині Педріньйо реалізував пенальті, подвоївши перевагу донецького клубу.

Після перерви полтавці скоротили відставання – на 53-й хвилині точного удару завдав Денис Галенков.

Однак у відповідь підопічні Арди Турана забили ще п'ять м'ячів. Це зробили Егіналду (57-ма хвилина), Олег Очеретько (60'), Невертон (82') та Юхим Конопля (90'). Також автогол заніс до свого пасиву захисник "Полтави" Вадим Підлепич (90+4').

Огляд матчу "Шахтар" – "Полтава"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Шахтар" (27 очок) продовжує лідирувати в УПЛ. "Помаранчево-чорні" на 4 бали випереджають ЛНЗ і "Полісся", а відрив від "Динамо", яке наразі посідає четверту сходинку, зріс до 7 пунктів.

"Полтава" замикає турнірну таблицю УПЛ, маючи у своєму активі 6 очок.

У наступному турі чемпіонату України донеччани 22 листопада на виїзді зіграють проти "Оболоні", а полтавці днем раніше зустрінуться з ЛНЗ.

Нагадаємо, цього тижня "Шахтар" упевнено обіграв ісландський "Брейдаблік" (2:0) у матчі основного раунду Ліги конференцій.

Дата публікації
Кількість переглядів
268
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie