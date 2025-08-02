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"Шахтар" представив третій комплект форми на сезон-2025/26 (фото)
Нова резервна форма "гірників" виконана у бежевому кольорі.
Донецький "Шахтар" презентував третій комплект ігрової форми на сезон-2025/26.
Футболка виконана у бежевому кольорі з орнаментом, який повторює силует емблеми клубу. Лого "гірників" з контуром синьо-жовтого кольору зображене посередині.
Участь у презентації нової форми взяли гравці донецького клубу Валерій Бондар, Дмитро Криськів та Марлон Гомес.
Зазначимо, що раніше "Шахтар" презентував домашній і виїзний комплекти екіпірування на сезон-2025/26.
Наступний матч "помаранчево-чорні" проведуть у неділю, 3 серпня, у Тернополі з "Епіцентром" у межах 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Нагадаємо, "Шахтар" успішно стартував у кваліфікації Ліги Європи. У першому раунді відбору підопічні Арди Турана пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0), а в другому виявилися сильнішими за турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0).
У третьому кваліфай-раунді Ліги Європи "гірники" зіграють проти грецького "Панатінаїкоса". Поєдинки відбудуться 7 та 14 серпня. Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, а переможений побореться в раунді плейоф відбору Ліги конференцій.