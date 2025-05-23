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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
145
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"Шахтар" презентував нову форму на сезон-2025/26 (фото, відео)

"Гірники" показали комплекти, в яких гратимуть матчі наступного сезону.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" презентував ігрову форму на сезон-2025/26.

"Гірники" показали домашній і виїзний комплекти екіпірування, в яких проводитимуть матчі наступної кампанії.

Нову ігрову форму "помаранчево-чорних" було розроблено компанією Puma.

Домашній комплект традиційно виконаний у помаранчевих кольорах і доповнений вертикальними чорними смугами.

Гостьовий комплект виконаний у сірому кольорі з вертикальною помаранчевою смугою по центру.

Цього сезону "Шахтар" достроково став бронзовим призером УПЛ, пропустивши вперед "Динамо" та "Олександрію". Донеччани вперше за 29 років фінішують нижче другого місця в чемпіонаті України.

Незважаючи на провальний виступ у чемпіонаті, "Шахтар" виборов путівку до Ліги Європи на наступний сезон завдяки перемозі в Кубку України, де у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Завершать сезон-2024/25 "гірники" матчем УПЛ з "Рухом", який відбудеться у суботу, 24 травня, на "Арені Львів". Початок – о 15:30.

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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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