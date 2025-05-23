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"Шахтар" презентував нову форму на сезон-2025/26 (фото, відео)
"Гірники" показали комплекти, в яких гратимуть матчі наступного сезону.
Донецький "Шахтар" презентував ігрову форму на сезон-2025/26.
"Гірники" показали домашній і виїзний комплекти екіпірування, в яких проводитимуть матчі наступної кампанії.
Нову ігрову форму "помаранчево-чорних" було розроблено компанією Puma.
Домашній комплект традиційно виконаний у помаранчевих кольорах і доповнений вертикальними чорними смугами.
Гостьовий комплект виконаний у сірому кольорі з вертикальною помаранчевою смугою по центру.
Цього сезону "Шахтар" достроково став бронзовим призером УПЛ, пропустивши вперед "Динамо" та "Олександрію". Донеччани вперше за 29 років фінішують нижче другого місця в чемпіонаті України.
Незважаючи на провальний виступ у чемпіонаті, "Шахтар" виборов путівку до Ліги Європи на наступний сезон завдяки перемозі в Кубку України, де у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".
Завершать сезон-2024/25 "гірники" матчем УПЛ з "Рухом", який відбудеться у суботу, 24 травня, на "Арені Львів". Початок – о 15:30.