Проспорт
162
1 хв

"Шахтар" продав свого лідера до клубу АПЛ: сума трансферу

Бразилець Кевін офіційно став гравцем "Фулгема".

Максим Приходько
Кевін

Кевін / © ФК "Фулгем"

Англійський "Фулгем" оформив трансфер вінгера донецького "Шахтаря" Кевіна.

22-річний бразилець підписав з "дачниками" контракт до літа 2030 року, повідомляється на офіційному сайті клубу АПЛ.

За неофіційною інформацією, "Шахтар" за продаж Кевіна заробив 40 мільйонів євро. Ще 5 мільйонів євро передбачено бонусами. Також "гірники" отримають 25 відсотків від наступного продажу бразильця.

Кевін виступав за "Шахтар" від січня 2024 року, коли перейшов з "Палмейраса" за 12 мільйонів євро. Відтоді бразилець зіграв за "гірників" 57 матчах у всіх турнірах, відзначившись 17 голами та 10 асистами.

Цього сезону Кевін забив 4 голи та віддав 2 асисти у 3 матчах за "помаранчево-чорних".

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Георгія Судаков офіційно перейшов з "Шахтаря" до португальської "Бенфіки".

162
