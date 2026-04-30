"Шахтар" програв "Крістал Пелас" у першому матчі півфіналу Ліги конференцій

"Шахтар" — "Крістал Пелас" / © Associated Press

Донецький "Шахтар" поступився англійському "Крістал Пелас" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26. Номінально домашній для українського клубу поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові та завершився з рахунком 1:3 .

"Орли" відкрили рахунок вже на 21-й секунді зустрічі — Жан-Філіп Матета знайшов передачею до правого флангу штрафного майданчика Ісмаїлу Сарра, а той влучно пробив низом у дальній кут.

Гол Сарра у ворота "гірників" став найшвидшим в історії Ліги конференцій.

Підопічні Арди Турана намагалися відповісти й до перерви удвічі більше володіли м'ячем за суперника, але так і не завдали жодного удару в площину воріт.

На самому старті другого тайму "Шахтар" зрівняв рахунок — на 48-й хвилині Педріньйо виконав подачу з кутового, Кауан Еліас на ближній стійці головою скинув м'яч до воротарського майданчика, звідки Олег Очеретько переправив м'яч у ворота.

На 54-й хвилині представник англійської Прем'єр-ліги мав подвійний супершанс, але "Шахтар" від пропущеного м'яча врятував воротар Дмитро Різник, який одразу відбив удар Сарра, а потім зреагував на добивання від Матета.

За кілька хвилин "орли" знову були надзвичайно близькими до того, аби забити — після вкидання з ауту Матета з меж воротарського влучив у стійку.

На 58-й хвилині "Крістал Пелас" все ж вийшов уперед — Даїчі Камада вразив ворота донецького клубу після вкидання з ауту та відскоку до центру штрафного майданчика.

На 84-й хвилині підопічні Олівера Гласнера збільшили свою перевагу в рахунку — Камада у швидкій контратаці вивів Йоргена Странн-Ларсена на ворота "гірників" і той переграв Різника.

Український клуб до самого фінального свистка йшов вперед, намагаючись скоротити відставання в рахунку, однак англійська команда втримала перемогу з різницею у два м'ячі.

Матч-відповідь між "Крістал Пелас" і "Шахтарем" відбудеться у четвер, 7 травня, на арені "Селгерст Парк" у Лондоні. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому сильнішого визначають іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбург". У першому матчі "Райо Вальєкано" вдома виграв з рахунком 1:0.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

