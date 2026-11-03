"Шахтар" програв "Спортингу" в Лізі чемпіонів

"Шахтар" — "Спортинг" / © Associated Press

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Донецький "Шахтар" поступився лісабонському "Спортингу" в матчі четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Номінально домашній для чемпіона України поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні та завершився з рахунком 0:1.

Перший тайм обидві команди провели досить обережно, не створивши по-справжньому гольових моментів. "Гірники" більше контролювали м'яч, але до забитих м'ячів справа так і не дійшла.

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На старті другого тайму "леви" відкрили рахунок у зустрічі — на 59-й хвилині Іса Думбія скористався відскоком від захисника "помаранчево-чорних" Педро Енріке та відправив м'яч у ворота Дмитра Різника.

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Після пропущеного м'яча "Шахтар" великими силами пішов в атаку та створив кілька дуже хороших моментів, зокрема на 82-й хвилині Аліссон ударом низом влучив у ближню стійку. Утім, уникнути поразки донеччанам не вдалося.

Огляд матчу "Шахтар" — "Спортинг"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що в попередніх матчах основної стадії найпрестижнішого єврокубка "гірники" зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1), здолали грецький АЕК (3:1) та програли італійському "Інтеру" (0:1).

Водночас "Спортинг" раніше обіграв турецький "Галатасарай" (3:1) і французький "Ланс" (2:0), а також поступився австрійському ЛАСКу (2:3).

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Попереду на підопічних Арди Турана чекають ще чотири матчі основної стадії Ліги чемпіонів, де їхніми суперниками будуть "Фенербахче" (Туреччина), "Слован" Братислава (Словаччина), "Лейпциг" (Німеччина) та "Реал" Мадрид (Іспанія).

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у більшості розгромив "Динамо" та вийшов до чвертьфіналу Кубка України.

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