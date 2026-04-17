"Шахтар" приніс Україні сьомий в історії півфінал футбольних єврокубків: як це було раніше
"Гірники" дісталися півфіналу Ліги конференцій, де їхнім суперником стане англійський "Крістал Пелас".
У четвер, 16 квітня, донецький "Шахтар" розійшовся бойовою нічиєю з нідерландським "АЗ Алкмаром" (2:2) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 та вийшов до півфіналу турніру.
У першому поєдинку "гірники" здобули розгромну перемогу над АЗ з рахунком 3:0, тож за сумою двох зустрічей (5:2) пробилися до наступної стадії.
Для "помаранчево-чорних" це четвертий в історії вихід до 1/2 фіналу єврокубків. Загалом українські клуби сім разів за часи незалежності діставалися півфіналу євротурнірів.
Уперше "Шахтарю" це вдалося у сезоні-2008/09, коли команда під керівництвом легендарного Мірчі Луческу, життя якого нещодавно обірвалося, здобула Кубок УЄФА. Тоді донеччани у півфіналі здолали київське "Динамо", а у фінальному матчі обіграли німецький "Вердер" з Бремена.
Ще двічі "гірники" виходили до півфіналу Ліги Європи. Це сталося у сезонах 2015/16 і 2019/20, коли донецький клуб зупинився за крок від фіналу, вилетівши від іспанської "Севільї" (2:2, 1:3) та міланського "Інтера" (0:5).
Водночас у півфіналі найпрестижнішого єврокубка, Ліги чемпіонів, українська команда грала лише одного разу — у сезоні-1998/99 "Динамо" під керівництвом видатного тренера Валерія Лобановського поступилося мюнхенській "Баварії" (3:3, 0:1).
Лише двічі українські клуби доходили до фіналу єврокубків. Крім тріумфу "Шахтаря" в Кубку УЄФА, до трофею впритул наблизився "Дніпро" у сезоні-2014/15, коли команда Мирона Маркевича у вирішальному матчі Ліги Європи програла іспанській "Севільї" (2:3).
Усі півфінали українських команд в єврокубках
1998/99: "Динамо" (Ліга чемпіонів) — поразка у півфіналі
2008/09: "Шахтар" (Кубок УЄФА) — переможець; "Динамо" (Кубок УЄФА) — поразка у півфіналі
2014/15: "Дніпро" (Ліга Європи) — фіналіст
2015/16: "Шахтар" (Ліга Європи) — поразка у півфіналі
2019/20: "Шахтар" (Ліга Європи) — поразка у півфіналі
2025/26: "Шахтар" (Ліга конференцій) — півфінал (сезон триває)
У півфіналі Ліги конференцій суперником "Шахтаря" стане англійський "Крістал Пелас", який у чвертьфіналі здолав італійську "Фіорентину" (3:0, 1:2). Матчі відбудуться 30 квітня і 7 травня.
Іншу путівку до фіналу Ліги конференцій розіграють іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбург".
Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).