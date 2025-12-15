Шахтар – Рієка: букмекери зробили прогноз на матч Ліги конференцій

"Шахтар" Донецьк / © ФК Шахтар

У четвер, 18 грудня, донецький "Шахтар" позмагається з хорватською "Рієкою" в матчі останнього, шостого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Це буде номінально домашній для володаря Кубка України поєдинок, який через війну з російськими окупантами відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Рієка".

Перед заключним туром "Шахтар" (12 очок) посідає друге місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. Минулого туру "гірники" обіграли мальтійський "Хамрун Спартанс" (2:0) і достроково вийшли до плейоф третього за престижністю єврокубка.

Підопічним Арди Турана вистачить нічиєї в матчі з "Рієкою", щоб завоювати пряму путівку до 1/8 фіналу, уникнувши стикових матчів.

"Рієка" (8 балів) перебуває на 14-й позиції та продовжує боротьбу за вихід до наступної стадії.

Прогноз букмекерів на матч Шахтар – Рієка

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Шахтар". На перемогу підопічних Арди Турана приймаються ставки з коефіцієнтом 1,87. Нічия – 3,60. Виграш хорватської команди – 4,00.

Зазначимо, що в основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

