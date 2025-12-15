ТСН у соціальних мережах

Проспорт
20
2 хв

Шахтар – Рієка: де і коли дивитися матч Ліги конференцій

"Гірники" проведуть заключний поєдинок в основній стадії третього за престижністю єврокубка.

Максим Приходько
"Шахтар" Донецьк

"Шахтар" Донецьк / © ФК Шахтар

У четвер, 18 грудня, донецький "Шахтар" зіграє з хорватською "Рієкою" в матчі останнього, шостого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для володаря Кубка України поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед заключним туром "Шахтар" (12 очок) посідає друге місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. Минулого туру "гірники" обіграли мальтійський "Хамрун Спартанс" (2:0) і достроково вийшли до плейоф третього за престижністю єврокубка.

Підопічним Арди Турана вистачить нічиєї в матчі з "Рієкою", щоб завоювати пряму путівку до 1/8 фіналу, уникнувши стикових матчів.

"Рієка" (8 балів) перебуває на 14-й позиції та продовжує боротьбу за вихід до наступної стадії.

Де дивитися матч Шахтар – Рієка

В Україні поєдинок "Шахтар" – "Рієка" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Рієка".

Зазначимо, що в основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" знищив "Епіцентр" у заключному матчі 2025 року в УПЛ.

20
