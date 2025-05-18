"Шахтар" розбив "Інгулець", але вперше за 29 років фінішує нижче другого місця в УПЛ (відео)

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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"Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Інгульцем" у матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 1:4 .

Уже на 3-й хвилині зустрічі "гірників" вивів уперед Артем Бондаренко. На 17-й хвилині петровці відігралися зусиллями Романа Волохатого.

У другому таймі підопічні Маріно Пушича забили у ворота суперника три м'ячі без відповіді: дубль оформив Георгій Судаков, ще один гол в активі Бондаренка.

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Огляд матчу "Інгулець" – "Шахтар"

Незважаючи на перемогу, "Шахтар" (61 очко) втратив шанси наздогнати "Олександрію" (66 балів) у боротьбі за "срібло" УПЛ.

"Гірники" вперше за 29 років фінішують нижче другого місця в УПЛ. Востаннє донецький гранд не отримував бодай "срібла" в сезоні-1995/1996.

"Інгулець" (23 бали) посідає передостаннє, 15-те місце в УПЛ, але в заключному турі ще може уникнути прямого вильоту з елітного дивізіону та потрапити до перехідних матчів.

У заключному турі УПЛ, 24 травня, "Шахтар" позмагається з "Рухом", а "Інгулець" зустрінеться з "Ворсклою".

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Нагадаємо, цього тижня відбувся фінал Кубка Україна, в якому "Шахтар" у серії пенальті здолав "Динамо".