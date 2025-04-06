"Шахтар" розбив "Верес" і продовжив гонитву за лідерами УПЛ (відео)

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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"Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Вересом" у матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Лівий Берег" у Київській області завершився з рахунком 3:0 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. Після перерви "гірники" вийшли вперед – на 59-й хвилині відзначився Кевін.

Наприкінці матчу "помаранчево-чорні" довели справу до розгрому. На 88-й хвилині забив Георгій Судаков, а на 90-й хвилині остаточний рахунок встановив Лассіна Траоре.

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Огляд матчу "Шахтар" – "Верес"

Після цієї перемоги "Шахтар" (47 очок) залишився на третьому місці в УПЛ. Донеччани з матчем у запасі на 6 балів відстають від "Олександрії" та на 10 пунктів від "Динамо", яке лідирує.

"Верес" (29 очок) перебуває на восьмій позиції елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ підопічні Маріно Пушича 11 квітня протистоятимуть ЛНЗ, а рівненський клуб 13 квітня позмагається із "Зорею".