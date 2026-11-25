"Шахтар" U-19 / facebook.com/fcsd.academy

Реклама

Донецький "Шахтар" розгромив стамбульський "Фенербахче" у матчі 5-го туру Юнацької ліги УЄФА. Номінально домашній для "гірників" поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 6:0.

Чотири голи у складі "помаранчево-чорних" забив бразилець Раян Роберто. Ще по одному м'ячу — в активі Макара Твердохліба і Олександра Чорненького.

Реклама

Це перша перемога для "Шахтаря" у сезоні Юнацької ліги УЄФА. Команда Олексія Бєліка перервала серію з чотирьох поразок поспіль і з трьома набранми очками посідає 30-те місце в турнірній таблиці основного етапу, зберігаючи шанси на вихід до плейоф.

Реклама

Наступний матч у Юнацькій лізі УЄФА "Шахтар" U-19 проведе проти братиславського "Слована". Поєдинок 6-го туру відбудеться 9 грудня, початок — о 14:00 за київським часом.

Також у середу, 25 листопада, доросла команда "Шахтаря" зіграє матч 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів проти "Фенербахче". Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" сенсаційно втратив очки в матчі УПЛ.

Новини партнерів

Новини партнерів