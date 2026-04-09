"Шахтар" розгромив "АЗ Алкмар" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" розгромив нідерландський "АЗ Алкмар" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26. Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбувся на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові та завершився з рахунком 3:0 .

Перед стартом зустрічі на стадіоні хвилиною мовчання вшанували пам'ять легендарного екстренера "гірників" Мірчі Луческу, який помер 7 квітня у віці 80 років.

На матчі був присутній президент донецького клубу Рінат Ахметов, який не відвідував поєдинки команди від 2 травня 2014 року, коли "Шахтар" провів останній матч на "Донбас Арені" з "Іллічівцем".

Він дав обіцянку, що на знак солідарності з вболівальниками не відвідуватиме поєдинки до повернення команди на "Донбас Арену" в Донецьку.

Старт матчу затьмарила моторошна травма півзахисника "гірників" Ізакі Сілви. Бразилець знепритомнів після зіткнення в підкаті із суперником, але після допомоги лікарів повернувся на поле.

Однак зіграв Ізакі не довго. На 24-й хвилині він під оплески фанатів все ж був змушений залишити поле — його замінив Артем Бондаренко.

Перший тайм гри минув без забитих голів — команди створили обмаль моментів.

А ось на старті другого тайму "Шахтар" мав чудовий шанс відкрити рахунок — на 50-й хвилині Педріньйо зі штрафного на правому фланзі влучив у поперечину.

На 57-й хвилині гострий момент мав форвард "помаранчево-чорних" Кауан Еліас, але його удар з меж штрафного майданчика парирував голкіпер нідерландського клубу Єрун Зут.

А на 72-й хвилині "Шахтар" відкрив рахунок у матчі — Педріньйо шикарним ударом здалеку відправив м'яч у дальню "дев'ятку".

На 81-й хвилин підопічні Арди Турана подвоїли свою перевагу — Аліссон відправив м'яч у ворота, зігравши на підбиранні після подачі Педріньйо з кутового.

А вже на 83-й хвилині донеччани зробили рахунок розгромним — Аліссон оформив дубль, точним ударом замкнувши простріл Егіналду з лівого флангу після красивої атаки "гірників".

Відіграти бодай один м'яч "АЗ Алкмару" виявилося не до снаги, тож "Шахтар" забезпечив собі комфортну перевагу перед матчем-відповіді.

Матч-відповідь між "АЗ Алкмаром" і "Шахтарем" відбудеться у четвер, 16 квітня, на стадіоні "АФАС" в місті Алкмар у Нідерландах. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

Переможець пари "Шахтар" — "АЗ Алкмар" у півфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія). У першому матчі "орли" вдома розбили "фіалок" з рахунком 3:0.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).