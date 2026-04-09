ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
314
Час на прочитання
2 хв

"Шахтар" розгромив "АЗ Алкмар" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій

Поєдинок-відповідь відбудеться за тиждень, 16 квітня, у Нідерландах.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" розгромив нідерландський "АЗ Алкмар" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26. Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбувся на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові та завершився з рахунком 3:0.

Перед стартом зустрічі на стадіоні хвилиною мовчання вшанували пам'ять легендарного екстренера "гірників" Мірчі Луческу, який помер 7 квітня у віці 80 років.

На матчі був присутній президент донецького клубу Рінат Ахметов, який не відвідував поєдинки команди від 2 травня 2014 року, коли "Шахтар" провів останній матч на "Донбас Арені" з "Іллічівцем".

Він дав обіцянку, що на знак солідарності з вболівальниками не відвідуватиме поєдинки до повернення команди на "Донбас Арену" в Донецьку.

Старт матчу затьмарила моторошна травма півзахисника "гірників" Ізакі Сілви. Бразилець знепритомнів після зіткнення в підкаті із суперником, але після допомоги лікарів повернувся на поле.

Однак зіграв Ізакі не довго. На 24-й хвилині він під оплески фанатів все ж був змушений залишити поле — його замінив Артем Бондаренко.

Перший тайм гри минув без забитих голів — команди створили обмаль моментів.

А ось на старті другого тайму "Шахтар" мав чудовий шанс відкрити рахунок — на 50-й хвилині Педріньйо зі штрафного на правому фланзі влучив у поперечину.

На 57-й хвилині гострий момент мав форвард "помаранчево-чорних" Кауан Еліас, але його удар з меж штрафного майданчика парирував голкіпер нідерландського клубу Єрун Зут.

А на 72-й хвилині "Шахтар" відкрив рахунок у матчі — Педріньйо шикарним ударом здалеку відправив м'яч у дальню "дев'ятку".

На 81-й хвилин підопічні Арди Турана подвоїли свою перевагу — Аліссон відправив м'яч у ворота, зігравши на підбиранні після подачі Педріньйо з кутового.

А вже на 83-й хвилині донеччани зробили рахунок розгромним — Аліссон оформив дубль, точним ударом замкнувши простріл Егіналду з лівого флангу після красивої атаки "гірників".

Відіграти бодай один м'яч "АЗ Алкмару" виявилося не до снаги, тож "Шахтар" забезпечив собі комфортну перевагу перед матчем-відповіді.

Огляд матчу "Шахтар" — "АЗ Алкмар"

Матч-відповідь між "АЗ Алкмаром" і "Шахтарем" відбудеться у четвер, 16 квітня, на стадіоні "АФАС" в місті Алкмар у Нідерландах. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

Переможець пари "Шахтар" — "АЗ Алкмар" у півфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія). У першому матчі "орли" вдома розбили "фіалок" з рахунком 3:0.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

