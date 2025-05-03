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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Шахтар" розгромив "Чорноморець" і продовжив боротьбу за "срібло" УПЛ (відео)

"Гірники" розібралися з аутсайдером чемпіонату, наблизившись до другого місця в турнірній таблиці.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" розгромив "Чорноморець" у виїзному матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Чорноморець" в Одесі завершився з рахунком 0:3.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другого тайму "гірники" відкрили рахунок – на 55-й хвилині відзначився Артем Бондаренко.

Потім "помаранчево-чорні" зміцнили свою перевагу та довели справу до розгрому. Дубль оформив Невертон, забивши на 71-й і 75-й хвилинах.

Огляд матчу "Чорноморець" – "Шахтар"

Після цієї перемоги "Шахтар" (57 очок) залишився на третьому місці в УПЛ, але наблизився до "Олександрії" (60 балів), яка йде другою з матчем у запасі. Лідирує "Динамо" (64 пункти + поєдинок у запасі).

"Чорноморець" (18 очок) перебуває на останній, 16-й сходинці елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ донеччани 9 травня позмагаються із "Зорею", а "моряки" днем пізніше зустрінуться з "Ворсклою".

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