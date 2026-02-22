"Шахтар" розгромив "Карпати" в першому матчі весняної частини УПЛ

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Реклама

"Шахтар" розгромив "Карпати" в матчі 17-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:0 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. А ось уже після перерви "гірникам" вдалося схилити шальки терезів на свій бік.

Хет-трик оформив форвард донеччан Лассіна Траоре, який вийшов на заміну на 65-й хвилині замість Луки Мейрелліша. Африканець відзначився голами на 67-й, 71-й та 82-й хвилинах.

Реклама

Для обох клубів це була перша офіційна гра для після зимової паузи.

Огляд матчу "Шахтар" — "Карпати"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Шахтар" (38 очок) посідає друге місце в таблиці УПЛ. Підопічні Арди Турана за додатковими показниками поступаються сенсаційному лідеру чемпіонату — черкаському ЛНЗ.

Своєю чергою, "Карпати" (19 пунктів) перебувають на десятій позиції.

Реклама

У наступному турі національного чемпіонату "помаранчево-чорні" 27 лютого зустрінуться з "Вересом", а львів'яни 1 березня приймуть "Колос".