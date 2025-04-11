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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Шахтар" розгромив ЛНЗ і наблизився до "Динамо" з "Олександрією" в таблиці УПЛ (відео)

"Гірники" вирішили долю протистояння з черкаським клубом у першому таймі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" здобув розгромну перемогу над ЛНЗ у стартовому матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Черкаси-Арена" в місті Черкаси завершився з рахунком 1:4.

Ще в першому таймі донеччани тричі вразили ворота суперника. Дубль оформив Марлон Гомес, забивши на 7-й і 20-й хвилинах.

Крім того, на 10-й хвилині захисник черкаської команди Айді Дайко відзначився автоголом, зрізавши м'яч у власні ворота.

На 33-й хвилині у ЛНЗ був шанс відквитати один м'яч, але гол Френсіса Момо після втручання VAR було скасовано через офсайд.

У другому таймі господарі поля таки скоротили відставання – на 86-й хвилині точного удару завдав Хайдін Саліху, але це вже не завадило "гірникам" спокійно довести справу до перемоги.

Ба більше, у компенсований час – на 90+2-й хвилині – Лассіна Траоре забив четвертий гол "помаранчево-чорних", встановивши остаточний рахунок матчу.

Огляд матчу ЛНЗ – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Шахтар" (50 очок) залишився на третьому місці в УПЛ. Підопічні Маріно Пушича тепер відстають від "Олександрії" на 3 бали, а від лідера чемпіонату – "Динамо" – на 7 пунктів.

ЛНЗ (25 очок) перебуває на десятій позиції елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ донецький клуб 19 квітня зустрінеться з "Колосом", а ЛНЗ днем пізніше позмагається з "Інгульцем".

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