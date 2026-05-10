"Шахтар" розгромив "Полтаву" й достроково став чемпіоном УПЛ

"Гірники" здобули 16-й в історії титул чемпіона України.

Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" став переможцем української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Сталося це за підсумками матчу 27-го туру, в якому "гірники" розгромили "Полтаву". Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:4.

Наприкінці першого тайму рахунок у грі відкрив Дмитро Криськів. Після перерви "помаранчево-чорні" вразили ворота суперника ще три рази — дубль оформив Ізакі Сілва, а останнім забитим м'ячем відзначився Лассіна Траоре.

Огляд матчу "Полтава" — "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" (66 очок) достроково став чемпіоном УПЛ. "Гірники" стали недосяжними для переслідувачів у турнірній таблиці — за три тури до кінця випереджають "Полісся", яке йде другим, на 11 балів.

"Полтава" (12 очок) залишилася в зоні вильоту — на останній сходинці таблиці УПЛ.

Для "Шахтаря" це 16-те чемпіонство УПЛ в історії та перший трофей під керівництвом турецького тренера Арди Турана, який очолив команду після завершення минулого сезону.

Донецький клуб впритул наблизився до "Динамо", яке є рекордсменом за виграними титулами УПЛ — кияни 17 разів ставали чемпіоном України.

У наступному турі "Шахтар" зіграє проти "Оболоні", а "Полтава" завітає у гості до ЛНЗ. Обидва матчі відубдуться у середу, 13 травня.

