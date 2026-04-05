"Шахтар" розгромив "Рух" і наздогнав ЛНЗ на вершині УПЛ

"Гірники" порівнялися за очками з черкаським клубом, але ще мають гру в запасі.

Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Рухом" у матчі 22-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:0.

"Гірники" відкрили рахунок на 34-й хвилині зустрічі, коли Егіналду на дальній стійці головою замкнув подачу з правого флангу від Артема Бондаренка.

У другому таймі підопічні Арди Турана розвинули свою перевагу. На 62-й хвилині Егіналду оформив дубль, асистував йому Лассіна Траоре.

Наприкінці матчу "помаранчево-чорні" довели справу до розгрому — на 88-й хвилині точного удару завдав Лука Мейрелліш.

Могли донеччани забивати і четвертий м'яч, але Педріньйо на 90+4-й хвилині не реалізував пенальті.

Огляд матчу "Шахтар" — "Рух"

Після цієї перемоги "Шахтар" (50 очок) наздогнав ЛНЗ (50 балів) на вершині турнірної таблиці УПЛ, але "гірники" ще мають матч у запасі. "Рух" (19 пунктів) йде на 14-й позиції.

У наступному турі УПЛ донецький клуб 13 квітня протистоятиме ЛНЗ, а львів'яни 10 квітня приймуть "Колос".

Перед цим "Шахтар" 9 квітня проведе перший матч 1/4 фіналу Ліги конференцій з нідерландським "АЗ Алкмаром".

