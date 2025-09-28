"Шахтар" розгромив "Рух" і очолив таблицю УПЛ

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" здобув перемогу над "Рухом" у матчі 7-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:4 .

"Гірники" відкрили рахунок на 27-й хвилині зустрічі – перший гол в УПЛ забив бразильский нападник Лука Мейрелліш.

Уже за чотири хвилини підопічні Арди Турана збільшили свою перевагу – відзначився бразильский півзахисник Педріньйо.

На старті другого тайму "помаранчево-чорні" зробили рахунок розгромним – Педріньйо оформив дубль на 49-й хвилині протистояння.

Крапку в цьому матчі на 90-й хвилині поставив бразильский півзахисник Ізакі Сілва.

Огляд матчу "Рух" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Шахтар" (17 очок) став лідером УПЛ. Найближчого переслідувача, київське "Динамо", донеччани випереджають на 2 бали. "Рух" посідає останнє місце, маючи у своєму активі три залікові пункти.

У наступному турі "гірники" 5 жовтня приймуть ЛНЗ, а львівський колектив 3 жовтня у гостях позмагається з "Колосом".

Перед цим, 2 жовтня, "Шахтар" на виїзді зустрінеться з шотландським "Абердіном" у першому турі основного раунду Ліги конференцій.