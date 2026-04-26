"Шахтар" розібрався з "Кудрівкою" та збільшив відрив на вершині УПЛ
За п'ять турів до кінця "гірники" лідирують у чемпіонаті України з 8-очковим гандикапом.
"Шахтар" здобув перемогу над "Кудрівкою" в матчі 25-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:3.
"Гірники" відкрили рахунок на 18-й хвилині зустрічі — відзначився Невертон.
На 37-й хвилині донецький клуб збільшив свою перевагу — точного удару завдав Лукас Феррейра.
На старті другого тайму "Кудрівка" скоротила відставання — на 54-й хвилині гол забив Олександр Козак.
На 57-й хвилині підопічні Арди Турана відновили перевагу в два м'ячі — ворота команди з однойменного села Чернігівської області вразив Артем Бондаренко.
Після цієї перемоги "Шахтар" (60 очок) зміцнив своє лідерство в УПЛ. За п'ять турів до кінця чемпіонату "гірники" на 8 балів випереджають найближчого переслідувача — ЛНЗ. Своєю чергою, "Кудрівка" (21 пункт) посідає 13-те місце.
У наступному турі УПЛ донеччани в Києві зіграють з "Динамо", а "Кудрівка" завітає у гості до "Оболоні". Обидва матчі відбудуться 3 травня.
Перед цим "Шахтар" 30 квітня проведе перший півфінальний поєдинок Ліги конференцій з англійським "Крістал Пелас".