Проспорт

Дата публікації
Категорія
Проспорт
"Шахтар" розібрався з "Вересом" в УПЛ, перервавши свою серію без перемог (відео)

"Гірники" на позитивній ноті підходять до вирішальних ігор у боротьбі за єврокубкову осінь.

"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" здобув перемогу над "Вересом" у матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 0:2.

Наприкінці першого тайму рахунок у зустрічі відкрив Юхим Конопля, у компенсований час головою замкнувши подачу з кутового від Георгія Судакова.

На 63-й хвилині "гірники" зміцнили свою перевагу – одразу ж після свого виходу на заміну точного удару під поперечину завдав бразильський захисник Вінісіус Тобіас.

Огляд матчу "Верес" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Шахтар" перервав свою серію з трьох матчів без перемог. Раніше підопічні Арди Турана не змогли обіграти грецький "Панатінаїкос" у двох поєдинках кваліфікації Ліги Європи та втратили очки проти "Карпат" в УПЛ.

Після цієї перемоги "помаранчево-чорні" (7 очок) піднялися на друге місце в УПЛ і відстають від лідера "Динамо" на 2 бали. "Верес" зазнав третьої поразки поспіль на старті поточного чемпіонату та залишається без набраних залікових пунктів.

У четвертому турі УПЛ донеччани позмагаються з "Олександрією", а рівненський колектив протистоятиме ЛНЗ. Обидва матчі відбудуться в неділю, 31 серпня.

Перед цим "Шахтар" зіграє два поєдинки раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського "Серветта" (21 і 28 серпня), а "Верес" проведе матч 1/32 фіналу Кубка України з клубом "Коростень/Агро-Нива" з Житомирської області.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" оголосив про підписання бразильського новачка за 10 мільйонів євро.

