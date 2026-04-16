"Шахтар" розійшовся бойовою нічиєю з "АЗ Алкмаром" і вийшов до півфіналу Ліги конференцій

"АЗ Алкмар" — "Шахтар" / © Associated Press

Реклама

Донецький "Шахтар" зіграв унічию з нідерландським "АЗ Алкмаром" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "АФАС" в місті Алкмар у Нідерландах завершився з рахунком 2:2 .

"Гірники" підійшли до гри в дуже вигідному становищі, адже тиждень тому в першій зустрічі, яка відбулася на стадіоні Генріка Реймана в польському Кракові, здобули розгромну перемогу над АЗ з рахунком 3:0.

На матч-відповідь головний тренер донецького клубу Арда Туран виставив найсильніший склад, тоді як АЗ вийшов на поле без низки своїх ключових футболістів — їх вирішили поберегти перед фіналом Кубка Нідерландів, який заплановано на неділю, 19 квітня.

Реклама

У першому таймі "Шахтар" діяв активніше за господарів поля, але жодній з команд не вдалося забити бодай один гол.

Невдовзі після перерви український клуб відкрив рахунок у матчі — на 58-й хвилині Кауан Еліас передачею до лівого флангу штрафного майданчика знайшов Аліссона, а той влучно пробив у дальній кут.

На 73-й хвилині нідерландський клуб зрівняв рахунок у поєдинку — Ісак Єнсен прямим ударом зі штрафного поклав м'яч під ліву стійку.

На 80-й хвилині АЗ забив другий м'яч і вийшов уперед у матчі — Матей Шин з меж штрафного майданчика злету пробив у дальній кут.

Реклама

Але вже на 83-й хвилині "Шахтар" зрівняв рахунок у матчі та повернув собі гандикап у три м'ячі за сумою двох поєдинків — Лукас Феррейра вивів Луку Мейрелліша один на один з воротарем суперника й той вразив ворота.

Таким чином, за підсумками двох матчів "Шахтар" переміг АЗ з рахунком 5:2 і вийшов до півфіналу Ліги конференцій.

Огляд матчу "АЗ Алкмар" — "Шахтар"

Повну версію матчу дивіться на MEGOGO.

"Шахтар" у півфіналі Ліги конференцій зіграє з переможцем протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія). У першому матчі "орли" вдома розбили "фіалок" з рахунком 3:0.

Реклама

Представник України зіграє в півфіналі єврокубка вперше від 2020 року, коли "Шахтар" дійшов до півфіналу Ліги Європи, де поступився "Інтеру".

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).