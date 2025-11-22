"Шахтар" розтрощив "Оболонь", збільшивши відрив від "Динамо" в УПЛ

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Реклама

"Шахтар" розгромив "Оболонь" у виїзному матчі 13-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Оболонь-Арені" в Києві завершився з рахунком 0:6 .

"Гірники" відкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки точному удару Валерія Бондаря.

Одразу після перерви донецький клуб зробив рахунок розгромним – на 48-й хвилині забив Вінісіус Тобіас, а ще за хвилину відзначився Лука Мейрелліш.

Реклама

На 56-й хвилині "пивовари" залишилися в меншості – Сергій Суханов упродовж чотирьох хвилин отримав дві жовті картки.

Підопічні Арди Турана скористалися чисельною перевагою і ще тричі вразили ворота суперника: на 69-й хвилині забив Егіналду, на 80-й хвилині відзначився Ізакі Сілва, а на 82-й хвилині остаточний рахунок установив Кауан Еліас.

Огляд матчу "Оболонь" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Шахтар" (30 очок) продовжує одноосіно лідирувати в УПЛ. Донеччани випереджають найближчого переслідувача – ЛНЗ – на 4 бали. Водночас відрив "гірників" від "Динамо", яке наразі посідає лише п'яте місце, збільшившся уже до 10 залікових пунктів.

Реклама

"Оболонь" (16 очок) залишилася на 11-й сходинці елітного дивізіону чемпіонату України з футболу.

У наступному турі УПЛ "помаранчево-чорні" 1 грудня позмагаються з "Кривбасом", а "пивовари" 28 листопада приймуть "Колос".

Перед цим "Шахтар" 27 листопада на виїзді зіграє з ірландським "Шемрок Роверс" у межах основного раунду Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" зазнало поразки від "Колоса" в УПЛ.