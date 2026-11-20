"Шахтар" — "Лівий Берег" / © ФК Шахтар

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"Шахтар" зіграв унічию з "Лівим Берегом" у матчі-відкритті 13-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на "Арені Львів" у Львові завершився з рахунком 1:1.

Гості активно розпочали зустріч і вже на 14-й хвилині могли виходити вперед, але гол Іллі Квасниці скасували через фол на початку атаки.

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Однак уже наступна атака киян стала результативною — Назарій Воробчак на 19-й хвилині відкрив рахунок після передачі Артема Челядіна.

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У другому таймі "гірники" зуміли відігратися — на 61-й хвилині Аліссон в один дотик замкнув простріл Педро Енріке з лівого флангу до штрафного майданчика суперника. Проте вирвати перемогу підопічним Арди Турана виявилося не до снаги.

Огляд матчу "Шахтар" — "Лівий Берег"

Після цього матчу "Шахтар" (30 очок) продовжує лідирувати в УПЛ — "помаранчево-чорні" на 2 бали випереджають "Полісся", але зіграли на два поєдинки більше. "Лівий Берег" (10 пунктів) піднявся на 10-те місце.

У наступному турі "гірники" 30 листопада зустрінуться з "Буковиною", а команда Олександра Рябоконя 27 листопада прийме "Колос".

Перед цим "Шахтар" у середу, 25 листопада, зіграє проти турецького "Фенербахче" в основному раунді Ліги чемпіонів.

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