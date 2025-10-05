ТСН у соціальних мережах

"Шахтар" сенсаційно зазнав розгромної поразки, але залишився лідером УПЛ

"Гірники" пропустили чотири м'ячі від черкаського клубу.

"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" сенсаційно зазнав розгромної поразки від ЛНЗ у заключному матчі 8-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:4.

Уже на 14-й хвилині зустрічі черкаський клуб відкрив рахунок – відзначився Денис Кузик.

На 61-й хвилині перевагу ЛНЗ збільшив ганський форвард Марк Ассінор. А на 71-й Артур Рябов зробив рахунок розгромним, відправивши третій м'яч у ворота "гірників".

На 85-й хвилині підопічні Арди Турана скоротили відставання – влучного удару завдав Єгор Назарина.

Однак команда Віталія Пономарьова зуміла не лише втримати перемогу, а й учетверте вразити ворота донеччан – остаточний рахунок гри на 89-й хвилині встановив нігерійський півзахисник Проспер Обах.

Огляд матчу "Шахтар" – ЛНЗ

Буде додано незабаром.

Незважаючи на поразку, "Шахтар" (17 очок) залишився лідером УПЛ. "Помаранчево-чорні" на один бал випереджають найближчих переслідувачів – "Динамо" і "Кривбас".

Для донецького клубу це перша поразка в нинішньому сезоні чемпіонату України. У попередніх семи турах "гірники" здобули п'ять перемог і двічі зіграли внічию.

ЛНЗ після перемоги над "Шахтарем" має 14 очок і посідає шосте місце в таблиці УПЛ.

У наступному турі "Шахтар" 18 жовтня на виїзді позмагається з "Поліссям", а ЛНЗ днем пізніше прийме "Колос".

