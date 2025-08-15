ТСН у соціальних мережах

Шахтар – Серветт: букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації Ліги конференцій

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

Автор публікації
Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 21 серпня, донецький "Шахтар" зіграє проти швейцарського "Серветта" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Час початку поєдинку стане відомий пізніше.

"Шахтар" стартував у єврокубках з першого раунду відбору Ліги Європи, де пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). У другому кваліфай-раунді ЛЄ "гірники" перемогли турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0), а в третьому в серії пенальті вилетіли до Ліги конференцій від грецького "Панатінаїкоса" (0:0, 0:0, пен. 3:4).

"Серветт" розпочав єврокампанію з другого кваліфай-раунду Ліги чемпіонів, де вилетів від чеської "Вікторії" Пльзень (1:0, 1:3). У третьому етапі відбору Ліги Європи швейцарський клуб поступився нідерландському "Утрехту" (1:3, 1:2).

Прогноз букмекерів на матч Шахтар – Серветт

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери вважають "Шахтар". На перемогу підопічних Арди Турана приймаються ставки з коефіцієнтом 1,35. Нічия – 5,30. Виграш "Серветта" – 7,50.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу "гірникам", чий тріумф оцінений коефіцієнтом 1,15. Підсумковий успіх швейцарського клубу – 4,80.

Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 28 серпня, у швейцарському місті Женева.

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

