Шахтар – Серветт: де і коли дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій

Поєдинок відбудеться 21 серпня у польському Кракові.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 21 серпня, донецький "Шахтар" протистоятиме швейцарському "Серветту" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Початок поєдинку – о 21:00 за київським часом.

"Шахтар" стартував у єврокубках з першого раунду відбору Ліги Європи, де пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). У другому кваліфай-раунді ЛЄ "гірники" перемогли турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0), а в третьому в серії пенальті вилетіли до Ліги конференцій від грецького "Панатінаїкоса" (0:0, 0:0, пен. 3:4).

"Серветт" розпочав єврокампанію з другого кваліфай-раунду Ліги чемпіонів, де виявився слабшим за чеську "Вікторію" Пльзень (1:0, 1:3). У третьому етапі відбору Ліги Європи швейцарський клуб поступився нідерландському "Утрехту" (1:3, 1:2).

Де дивитися матч Шахтар – Серветт

Матч "Шахтар" – "Серветт" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 28 серпня, у швейцарському місті Женева. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

