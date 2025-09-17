ТСН у соціальних мережах

"Шахтар" скромно здолав аматорів і вийшов до 1/8 фіналу Кубка України

"Гірники" забили лише один гол у ворота команди "Полісся" Ставки.

"Шахтар" Донецьк

"Шахтар" Донецьк / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" переміг аматорський клуб "Полісся" Ставки з Київської області в матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ювілейний" у місті Буча завершився з рахунком 0:1.

Єдиний і вирішальний гол у цій зустрічі "гірники" забили наприкінці першого тайму.

Його автором став 18-річний бразильський нападник Лука Мейрелліш, якому вдалося відзначитися вже в дебютній грі за клуб.

Огляд матчу "Полісся" Ставки – "Шахтар"

Додамо, що "Шахтар" є чинним володарем Кубка України. У фіналі минулого розіграшу турніру "помаранчево-чорні" у серії пенальті здолали київське "Динамо".

У поточному розіграші національного Кубка підопічні Арди Турана стартували якраз в 1/16 фіналу, тоді як "Полісся" Ставки до зустрічі з "Шахтарем" встигло пройти два раунди, розгромивши столичні "Легію" (4:0) та "Ребел" (3:0).

Наступний матч "Шахтар" проведе у понеділок, 22 вересня, із "Зорею" в УПЛ.

