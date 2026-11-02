Шахтар — Спортинг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Шахтар" / © Associated Press

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У вівторок, 3 листопада, донецький "Шахтар" зіграє проти лісабонського "Спортинга" в матчі четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Номінально домашній для чемпіона України поєдинок через війну з російськими окупантами відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

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Після трьох турів "Шахтар" з 4 очками посідає 17-те місце місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів: "гірники" зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1), а потім здолали грецький АЕК (3:1) та програли італійському "Інтеру" (0:1).

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"Спортинг" з 6 балами розташовується на 12-й позиції: "леви" обіграли турецький "Галатасарай" (3:1) і французький "Ланс" (2:0), після чого поступилися австрійському ЛАСКу (2:3).

Після поєдинку зі "Спортингом" на підопічних Арди Турана чекають ще чотири матчі основної стадії Ліги чемпіонів, де їхніми суперниками будуть "Фенербахче" (Туреччина), "Слован" Братислава (Словаччина), "Лейпциг" (Німеччина) та "Реал" Мадрид (Іспанія).

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Спортинг".

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