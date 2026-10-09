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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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484
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"Шахтар" у більшості розгромив "Верес" і став одноосібним лідером УПЛ

"Гірники" розібралися з рівненською командою, яка більшу частину зустрічі провела удесятьох.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" розгромив рівненський "Верес" у матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 0:3.

"Гірники" відкрили рахунок у середині першого тайму — на 32-й хвилині Педріньйо у падінні добив м'яч у сітку після того, як воротар господарів Валентин Горох відбив удар здалеку під поперечину від Невертона.

А через п'ять хвилин рівненська команда залишилася в меншості — півзахисник "Вереса" Ростислав Баран отримав пряму червону картку за фол проти Валерія Бондаря.

У другому таймі підопічні Арди Турана збільшили свою перевагу — на 58-й хвилині Микола Матвієнко з-за меж штрафного майданчика пробив у правий верхній кут.

На 71-й хвилині "помаранчево-чорні" довели справу до розгрому — Педро Енріке завдав точного дальнього удару в правий кут після передачі Педріньйо з розіграшу кутового.

Огляд матчу "Верес" — "Шахтар"

Після цієї перемоги "Шахтар" (21 очко) став одноосібним лідером УПЛ. Донеччани посунули з вершини турнірної таблиці "Полісся" (18 балів), яке має матч у запасі. "Верес" (9 пунктів) залишився на шостій позиції.

У наступному турі УПЛ донеччани 17 жовтня зіграють з "Колосом", а рівненський клуб днем раніше на виїзді протистоятиме "Оболоні".

Перед цим "Шахтар" у середу, 14 жовтня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні проведе номінально домашній матч 2-го туру Ліги чемпіонів проти афінського АЕКа.

Раніше стало відомо, коли та де відбудеться матч "Шахтар" — "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України.

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