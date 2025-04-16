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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
2 хв

"Шахтар" у дограванні переміг "Кривбас" і наблизився до "Динамо" з "Олександрією" в УПЛ (відео)

"Гірники" довели до перемоги поєдинок, який у вересні минулого року не дограли через тривалу повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" обіграв "Кривбас" у перенесеному матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершилася з рахунком 1:2.

Поєдинок розпочався ще 1 вересня 2024 року, проте через тривалу повітряну тривогу тоді його не дограли.

Матч перервали на 50-й хвилині. На той момент "гірники" вели в рахунку 0:1 завдяки голу Тараса Степаненка, який зараз уже захищає кольори турецького "Еюпспора".

Догравання матчу призначили на 16 квітня 2025 року. Гра повинна була розпочатися о 14:00, але через повітряну тривогу старт зустрічі відклали.

О 14:45 матч все ж розпочався. На 62-й хвилині Кевін забив гол після прострілу Георгія Судакова, збільшивши перевагу донеччан в рахунку.

На 66-й хвилині поєдинок знову було призупинено через повітряну тривогу. За 20 хвилин команди повернулися на поле.

На 77-й хвилині "Кривбас" мав шанс скоротити відставання в рахунку, але гол Хрвоє Ілича з пенальті було скасовано через подвійний дотик до м'яча.

На 85-й хвилині підопічні Юрія Вернидуба повернули інтригу в матч – відзначився Єгор Твердохліб, однак уникнути поразки криворіжцям не вдалося.

Огляд матчу "Кривбас" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Шахтар" (53 очки) продовжує посідати третє місце в УПЛ. Підопічні Маріно Пушича наблизилися до "Олександрії" (54 бали) та "Динамо" (60 пунктів), яке лідирує.

"Кривбас" (35 очок) залишився на шостій сходинці елітного дивізіону чемпіонату України.

Наступні матчі обидва клуби проведуть у межах 25-го туру УПЛ: "Шахтар" 19 квітня зустрінеться з "Колосом", а "Кривбас" днем пізніше прийме "Зорю".

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