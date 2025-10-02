"Шахтар" у гольовій перестрілці здолав "Абердін" на старті основного етапу Ліги конференцій

"Абердін" – "Шахтар" / © ФК "Абердін"

Реклама

Донецький "Шахтар" на виїзді обіграв шотландський "Абердін" у матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Піттодрі" у шотландському місті Абердін завершився з рахунком 2:3 .

Господарі поля відкрили рахунок уже на 8-й хвилині зустрічі – нападник "гірників" Кауан Еліас зіграв рукою після подачі суперника з кутового і арбітр призначив пенальті, який реалізував Єспер Карлссон.

Наприкінці першого тайму підопічні Арди Турана відігралися – на 39-й хвилині точного удару в дальній кут з меж штрафного майданчика завдав Єгор Назарина.

Реклама

Невдовзі після перерви український клуб вийшов уперед – на 54-й хвилині Лукас Феррейра на дальній стійці головою замкнув подачу Марлона Гомеса з лівого флангу.

А вже на 60-й хвилині "Шахтар" збільшив свою перевагу в рахунку. Педріньйо да Сілва з правого флангу виконав закидання на дальній бік штрафного майданчика, Марлон Гомес скинув назад головою, а Педро Енріке розстріляв ворота.

На 69-й хвилині шотландський клуб скоротив своє відставання в рахунку – Нікі Девлін зіграв на добиванні після того, як голкіпер донеччан Дмитро Різник перевів у поперечину потужний удар Марко Лазетича.

Наприкінці гри "Абердін" великими силами атакував і намагався уникнути поразки, однак "гірники" втримали переможний результат.

Реклама

Огляд матчу "Абердін" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Нагадаємо, в основному етапі Ліги конференцій "гірники" зіграють проти шести різних суперників – три матчі вдома і три на виїзді.

Крім "Абердіна", суперниками "помаранчево-чорних" стануть "Легія" (Польща), "Брейдаблік" (Ісландія), "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Хамрун Спартанс" (Мальта) та "Рієка" (Хорватія).

Наступний матч у турнірі "Шахтар" зіграє 23 жовтня з "Легією". Для донецького клубу це буде номінально домашня зустріч.

Реклама

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.