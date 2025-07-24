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"Шахтар" у гольовій перестрілці здолав "Бешикташ" у кваліфікації Ліги Європи (відео)
Поєдинок-відповідь між донецьким і стамбульським клубами відбудеться 31 липня у польському Кракові.
Донецький "Шахтар" обіграв турецький "Бешикташ" у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі завершився з рахунком 2:4.
"Гірники" відкрили рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі – голом відзначився Аліссон Сантана.
На 28-й хвилині підопічні Арди Турана подвоїли свою перевагу в рахунку – Егіналду точно пробив головою після подачі Аліссона Сантани з правого флангу.
На 40-й хвилині стамбульський клуб скоротив відставання – Теммі Абрахам реалізував пенальті, який було призначено за гру рукою Юхима Коноплі у власному штрафному майданчику.
На 67-й хвилині "Шахтар" повернув собі гандикап у два м'ячів – результативного удару завдав Кевін, якому асистував Аліссон Сантана.
На 87-й хвилині "Бешикташ", головним тренером якого є
Уле Гуннар Сульшер, знову підібрався в рахунку на мінімальну відстань завдяки голу від Жоау Маріу.
Однак володар Кубка України зумів відповісти ще одним голом – крапку в цьому матчі на 90+6-й хвилині поставив Кевін, оформивши дубль.
Огляд матчу "Бешикташ" – "Шахтар"
Буде додано незабаром.
Поєдинок-відповідь буде номінально домашнім для "помаранчево-чорних" і відбудеться у четвер, 31 липня, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові (початок – о 21:00 за київським часом).
Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду відбору Ліги Європи, де зустрінеться з переможеним пари "Рейнджерс" (Шотландія) – "Панатінаїкос" (Греція).
Той, хто програє, вирушить до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де побореться з переможцем пари: "Сент-Патрікс" (Ірландія) – "Нимме Калью" (Естонія).
Нагадаємо, "Шахтар" у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). "Бешикташ", який минулого сезону посів четверте місце у чемпіонаті Туреччини, матчем проти українського клубу розпочав свою єврокампанію.