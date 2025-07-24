ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
310
Час на прочитання
2 хв

"Шахтар" у гольовій перестрілці здолав "Бешикташ" у кваліфікації Ліги Європи (відео)

Поєдинок-відповідь між донецьким і стамбульським клубами відбудеться 31 липня у польському Кракові.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" обіграв турецький "Бешикташ" у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі завершився з рахунком 2:4.

"Гірники" відкрили рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі – голом відзначився Аліссон Сантана.

На 28-й хвилині підопічні Арди Турана подвоїли свою перевагу в рахунку – Егіналду точно пробив головою після подачі Аліссона Сантани з правого флангу.

На 40-й хвилині стамбульський клуб скоротив відставання – Теммі Абрахам реалізував пенальті, який було призначено за гру рукою Юхима Коноплі у власному штрафному майданчику.

На 67-й хвилині "Шахтар" повернув собі гандикап у два м'ячів – результативного удару завдав Кевін, якому асистував Аліссон Сантана.

На 87-й хвилині "Бешикташ", головним тренером якого є
Уле Гуннар Сульшер, знову підібрався в рахунку на мінімальну відстань завдяки голу від Жоау Маріу.

Однак володар Кубка України зумів відповісти ще одним голом – крапку в цьому матчі на 90+6-й хвилині поставив Кевін, оформивши дубль.

Огляд матчу "Бешикташ" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Поєдинок-відповідь буде номінально домашнім для "помаранчево-чорних" і відбудеться у четвер, 31 липня, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові (початок – о 21:00 за київським часом).

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду відбору Ліги Європи, де зустрінеться з переможеним пари "Рейнджерс" (Шотландія) – "Панатінаїкос" (Греція).

Той, хто програє, вирушить до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де побореться з переможцем пари: "Сент-Патрікс" (Ірландія) – "Нимме Калью" (Естонія).

Нагадаємо, "Шахтар" у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). "Бешикташ", який минулого сезону посів четверте місце у чемпіонаті Туреччини, матчем проти українського клубу розпочав свою єврокампанію.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie