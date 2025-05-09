"Шахтар" у меншості не зміг обіграти "Зорю" та віддалився від "срібла" УПЛ (відео)

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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"Шахтар" зіграв унічию із "Зорею" в матчі-відкритті 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 0:0 .

Уже на 17-й хвилині зустрічі "гірники" залишились у меншості – туніський центральний захисник Алаа Грам отримав другу жовту картку, яка автоматично перетворилася для нього на вилучення.

Однак скористатися чисельною перевагою луганці так і не зуміли – поєдинок закінчився без забитих голів.

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Огляд матчу "Зоря" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Шахтар" (58 очок) залишився на третьому місці в УПЛ.

Підопічні Маріно Пушича, які раніше втратили шанси захистити свій чемпіонський титул, ризикують не виграти навіть "срібло" – за два тури до кінця відставання "помаранчево-чорних" від "Олександрії", яка має матч у запасі, складає 5 балів.

"Зоря" (37 пунктів) перебуває на сьомій сходинці елітного дивізіону чемпіонату України.

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У наступному турі УПЛ донеччани 18 травня позмагаються з "Інгульцем", а луганський клуб днем раніше зустрінеться з "Поліссям".

Перед цим "Шахтар" у середу, 14 травня, зіграє фінальний матч Кубка України проти "Динамо". Поєдинок у Житомирі розпочнеться о 18:30.