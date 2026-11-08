"Шахтар" у меншості зіграв унічию з "Динамо" та повернув собі лідерство в УПЛ

"Шахтар" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зіграли внічию в матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на "Арені Львів" у Львові завершився з рахунком 0:0.

У першому таймі команди активно обмінювалися гольовими моментами, але так і не змогли відкрити рахунок. У "Динамо" найкращий шанс на 37-й хвилині мав Назар Волошин, але з меж штрафного майданчика не зумів переграти воротаря "гірників" Дмитра Різника.

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Донеччани на 39-й хвилині відповіли небезпечним ударом Аліссон з меж карного майданчика, але голкіпер "біло-синіх" Георгій Бущан здійснив сейв.

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У компенсований до першого тайму час Аліссон мав ще одну прекрасну нагоду, але після його удару з-за меж штрафного майданчика м'яч влучив у ближню стійку.

А вже на старті другого тайму "Шахтар" залишився в меншості — перед кутовим ударом "Динамо" на 54-й хвилині бразильський крайній захисник "помаранчево-чорних" Вінісіус Тобіас отримав пряму червону картку за відмашку проти оборонця киян Владислава Дубінчака.

У більшості підопічні Мацея Кендзьорека тиснули на ворота суперника і намагалися вирвати перемогу, проте підопічним Арди Турана вдалося в меншості не пропустити.

Ба більше, "гірники" могли навіть вирвати перемогу, але удар Невертона з гострого кута на 88-й хвилині потягнув Бущан.

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Огляд матчу "Шахтар" — "Динамо"

Після цього матчу "Шахтар" (29 очок) повернувся на перше місце в УПЛ, обійшовши "Полісся" (28 балів), яке має гру в запасі. "Динамо" (23 пункти) з поєдинком у запасі перебуває на третій позиції.

У наступному турі "Шахтар" 20 листопада зіграє з "Лівим Берегом", а "Динамо" 22 листопада протистоятиме "Оболоні".

Нагадаємо, нещодавно гранди вітчизняного футболу також зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України: "Шахтар" у більшості розгромив "Динамо" (3:0) та вийшов до чвертьфіналу.

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