"Шахтар" у серії пенальті програв "Панатінаїкосу" та вибув з кваліфікації Ліги Європи (відео)
Далі "гірники" зіграють в раунді плейоф відбору Ліги конференцій.
Донецький "Шахтар" не зумів пробитися до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26, у серії пенальті поступившись грецькому "Панатінаїкосу" в надзвичайно напруженому двоматчевому протистоянні.
Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбулася 14 серпня на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові.
Основний час матчу-відповіді завершився з рахунком 0:0. На 38-й хвилині за "Шахтар" забив Невертон, але його гол не було зараховано через офсайд.
На 82-й хвилині "гірники" залишилися у меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Олег Очеретько.
На це емоційно зреагував головний тренер донецького клубу Арда Туран, який за межами поля також отримав червону картку і був змушений вирушити на трибуни.
На 89-й хвилині "помаранчево-чорні" могли забити навіть удесятьох – Невертон замкнув простріл Аліссона ударом головою у стійку.
Оскільки в першому поєдинку, який відбувся 7 серпня в Афінах, команди також зіграли внічию з рахунком 0:0, то гра перейшла до екстратаймів.
В екстратаймах жодна з команд також не зуміла розпечатати ворота суперника, тож усе вирішувалося в серії пенальті, де точнішими виявилися гравці "Панатінаїкоса".
Огляд матчу "Панатінаїкос" – "Шахтар"
Таким чином, "Панатінаїкос" вийшов до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться з турецьким "Самсунспором".
"Шахтар" продовжить виступи в раунді плейоф відбору Ліги конференцій, де суперником "гірників" стане швейцарський "Серветт". Матчі відбудуться 21 і 28 серпня.
Переможець протистояння між "Шахтарем" і "Серветтом" вийде до основної стадії Ліги конференцій. Той, хто програє, вилетить з єврокубків.
Нагадаємо, що "Шахтар" у першому раунді відбору Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0), а в другому виявився сильнішими за турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0).