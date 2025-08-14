"Шахтар" у серії пенальті програв "Панатінаїкосу" та вибув з кваліфікації Ліги Європи (відео)

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" не зумів пробитися до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26, у серії пенальті поступившись грецькому "Панатінаїкосу" в надзвичайно напруженому двоматчевому протистоянні.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбулася 14 серпня на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові.

Основний час матчу-відповіді завершився з рахунком 0:0. На 38-й хвилині за "Шахтар" забив Невертон, але його гол не було зараховано через офсайд.

На 82-й хвилині "гірники" залишилися у меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Олег Очеретько.

На це емоційно зреагував головний тренер донецького клубу Арда Туран, який за межами поля також отримав червону картку і був змушений вирушити на трибуни.

На 89-й хвилині "помаранчево-чорні" могли забити навіть удесятьох – Невертон замкнув простріл Аліссона ударом головою у стійку.

Оскільки в першому поєдинку, який відбувся 7 серпня в Афінах, команди також зіграли внічию з рахунком 0:0 , то гра перейшла до екстратаймів.

В екстратаймах жодна з команд також не зуміла розпечатати ворота суперника, тож усе вирішувалося в серії пенальті, де точнішими виявилися гравці "Панатінаїкоса".

Огляд матчу "Панатінаїкос" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Панатінаїкос" вийшов до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться з турецьким "Самсунспором".

"Шахтар" продовжить виступи в раунді плейоф відбору Ліги конференцій, де суперником "гірників" стане швейцарський "Серветт". Матчі відбудуться 21 і 28 серпня.

Переможець протистояння між "Шахтарем" і "Серветтом" вийде до основної стадії Ліги конференцій. Той, хто програє, вилетить з єврокубків.

Нагадаємо, що "Шахтар" у першому раунді відбору Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0), а в другому виявився сильнішими за турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0).