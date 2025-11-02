ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
2 хв

"Шахтар" у спекотному Класичному здолав "Динамо" та відірвався на вершині УПЛ

"Гірники" взяли реванш у "біло-синіх" за поразку в Кубку України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" – "Динамо"

"Шахтар" – "Динамо" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" в центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:1.

Підопічні Арди Турана відкрили рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі – Егіналду головою замкнув подачу з кутового, яку виконав Педріньйо да Сілва.

На старті другого тайму "біло-сині" створили одразу два дуже гострі моменти. Спочатку Дмитро Різник у красивому стрибку парирував удар Віталія Буяльського в дальній кут. А потім Владислав Кабаєв переправив м'яч у ворота на дальній стійці після подачі з кутового та скидання від Аліу Тіаре, але гол не було зараховано через офсайд.

Але одразу після цього забив "Шахтар", зміцнивши свою перевагу в рахунку – Невертон на 54-й хвилині з-за меж штрафного шикарним ударом поцілив у дальню "дев'ятку".

Однак уже на 56-й хвилині підопічні Олександра Шовковського скоротили відставання в рахунку – Буяльський в центрі карного майданчика ударом в один дотик замкнув простріл Олександра Караваєва з правого флангу.

Наприкінці Класичного кияни атакували в надії врятуватися від поразки, але не зуміли цього зробити. Водночас донеччани забили втретє – на 90+4-й хвилині Владислав Кабаєв спрямував м'яч у власні ворота, коли хотів завадити удару Ізакі Сілви.

Огляд матчу "Шахтар" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Шахтар" (24 очки) зберіг лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

У наступному турі чемпіонату України донеччани позмагаються з "Полтавою", а кияни приймуть ЛНЗ. Обидва матчі відбудуться 9 листопада.

Перед цим, 6 листопада, обидва клуби проведуть поєдинки основного раунду Ліги конференцій: "Шахтар" зіграє проти ісландського "Брейдабліка", а "Динамо" зустрінеться з боснійським "Зріньські".

Нагадаємо, 29 жовтня "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 та вийшли до чвертьфіналу.

Дата публікації
Кількість переглядів
261
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie