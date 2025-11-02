- Дата публікації
"Шахтар" у спекотному Класичному здолав "Динамо" та відірвався на вершині УПЛ
"Гірники" взяли реванш у "біло-синіх" за поразку в Кубку України.
Донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" в центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:1.
Підопічні Арди Турана відкрили рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі – Егіналду головою замкнув подачу з кутового, яку виконав Педріньйо да Сілва.
На старті другого тайму "біло-сині" створили одразу два дуже гострі моменти. Спочатку Дмитро Різник у красивому стрибку парирував удар Віталія Буяльського в дальній кут. А потім Владислав Кабаєв переправив м'яч у ворота на дальній стійці після подачі з кутового та скидання від Аліу Тіаре, але гол не було зараховано через офсайд.
Але одразу після цього забив "Шахтар", зміцнивши свою перевагу в рахунку – Невертон на 54-й хвилині з-за меж штрафного шикарним ударом поцілив у дальню "дев'ятку".
Однак уже на 56-й хвилині підопічні Олександра Шовковського скоротили відставання в рахунку – Буяльський в центрі карного майданчика ударом в один дотик замкнув простріл Олександра Караваєва з правого флангу.
Наприкінці Класичного кияни атакували в надії врятуватися від поразки, але не зуміли цього зробити. Водночас донеччани забили втретє – на 90+4-й хвилині Владислав Кабаєв спрямував м'яч у власні ворота, коли хотів завадити удару Ізакі Сілви.
Огляд матчу "Шахтар" – "Динамо"
Буде додано незабаром.
Після цієї перемоги "Шахтар" (24 очки) зберіг лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.
У наступному турі чемпіонату України донеччани позмагаються з "Полтавою", а кияни приймуть ЛНЗ. Обидва матчі відбудуться 9 листопада.
Перед цим, 6 листопада, обидва клуби проведуть поєдинки основного раунду Ліги конференцій: "Шахтар" зіграє проти ісландського "Брейдабліка", а "Динамо" зустрінеться з боснійським "Зріньські".
Нагадаємо, 29 жовтня "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 та вийшли до чвертьфіналу.