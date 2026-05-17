ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

"Шахтар" у статусі чемпіона здолав "Кривбас" у результативному матчі УПЛ

Команди забили п'ять голів на двох.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Кривбас" — "Шахтар"

"Кривбас" — "Шахтар" / facebook.com/fckryvbas

"Шахтар" здобув перемогу над "Кривбасом" у матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 2:3.

Початок зустрічі двічі відкладали через повітряну тривогу та загрозу удару російських окупантів. Після відбою командам все ж вдалося вийти на поле і "гірники" двічі вразили ворота господарів під завісу першого тайму — голами відзначилися Лассіна Траоре та Проспер Оба.

У другому таймі криворіжці скоротили відставання — на 58-й хвилині забив Глейкер Мендоса. Однак уже за 10 хвилин Оба оформив дубль, повернувши донеччанам перевагу в два м'ячі.

На 87-й хвилині Ярослав Шевченко знову наблизив "Кривбас" у рахунку до "Шахтаря", але підопічні Арди Турана все ж втримали перемогу.

Огляд матчу "Кривбас" — "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Для "Шахтаря" (72 очки) цей матч уже не мав турнірного значення — ще позаминулого туру донецький клуб достроково став чемпіоном УПЛ. "Кривбас" (47 балів) залишився на шостій позиції.

У заключному турі УПЛ "помаранчево-чорні" 21 травня зіграють з "Колосом", а команда Патріка ван Леувена 23 травня позмагається з "Олександрією".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie