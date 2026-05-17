"Шахтар" у статусі чемпіона здолав "Кривбас" у результативному матчі УПЛ
Команди забили п'ять голів на двох.
"Шахтар" здобув перемогу над "Кривбасом" у матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 2:3.
Початок зустрічі двічі відкладали через повітряну тривогу та загрозу удару російських окупантів. Після відбою командам все ж вдалося вийти на поле і "гірники" двічі вразили ворота господарів під завісу першого тайму — голами відзначилися Лассіна Траоре та Проспер Оба.
У другому таймі криворіжці скоротили відставання — на 58-й хвилині забив Глейкер Мендоса. Однак уже за 10 хвилин Оба оформив дубль, повернувши донеччанам перевагу в два м'ячі.
На 87-й хвилині Ярослав Шевченко знову наблизив "Кривбас" у рахунку до "Шахтаря", але підопічні Арди Турана все ж втримали перемогу.
Для "Шахтаря" (72 очки) цей матч уже не мав турнірного значення — ще позаминулого туру донецький клуб достроково став чемпіоном УПЛ. "Кривбас" (47 балів) залишився на шостій позиції.
У заключному турі УПЛ "помаранчево-чорні" 21 травня зіграють з "Колосом", а команда Патріка ван Леувена 23 травня позмагається з "Олександрією".
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.